Acht arrestaties bij huiszoekingen in Sky-onderzoek naar drugssmokkel

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen heeft woensdag bij in totaal vijftien huiszoekingen acht personen opgepakt in het kader van een onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de haven van Antwerpen. Dat meldt het Antwerpse parket. Het onderzoek is gelinkt aan het kraken van geëncrypteerde berichten van de dienst Sky ECC.

De speurders konden volgens het parket verschillende invoeren van drugs reconstrueren dankzij gegevens uit Sky-berichten. De criminele organisatie die ervoor verantwoordelijk was, maakte vooral gebruik van de zogenaamde switchmethode, waarbij drugs uit hun oorspronkelijke container naar bijvoorbeeld een container van een minder verdachte herkomst worden overgeplaatst. In totaal wordt de organisatie gelinkt aan de invoer van minstens 2 ton cocaïne tussen augustus 2019 en februari 2021.

Woensdag ging de politie over tot huiszoekingen in Antwerpen en het Antwerpse district Merksem, het havengebied, Beveren, Brasschaat, Kruibeke, Malle, Stabroek, Stekene, Sint-Niklaas en Wijnegem. Acht mensen werden gearresteerd. Verschillende van hen zijn of waren aan de slag bij bedrijven die actief zijn in de haven, stelt het parket.

Tijdens de huiszoekingen werden meer dan 120.000 euro cash, telefoons, luxehorloges, een replicawapen en munitie in beslag genomen. De opgepakte verdachten werden intussen bij de onderzoeksrechter gebracht, die vijf onder hen vrijliet onder voorwaarden.

Het parket laat nog weten dat er bij de FGP Antwerpen momenteel maar liefst 338 dossiers geopend zijn die voortvloeiden uit het beruchte Sky-onderzoek. Sinds maart 2021 zijn er al meer dan 165 aanhoudingen gebeurd.