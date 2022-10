‘Afwijkend bandenspoor’ leidde naar het vinden van tienjarige Hebe

De KIA Picanto met twee lichamen die woensdagavond aangetroffen werd tijdens de zoektocht naar het verdwenen Nederlandse meisje Hebe (10) en haar begeleidster Sanne, is wellicht van de weg geraakt en vervolgens in het water beland. Dat de politie de auto vond, is te danken aan een ‘afwijkend bandenspoor’, aldus de politie.

‘Mijn collega’s reden hier voorbij en zagen een afwijkend bandenspoor’, legt een woordvoerder van de lokale politie uit hoe de auto gevonden werd. ‘Zij hebben daarop hulp ingeschakeld van de collega’s met de helikopter, die boven het water gaan vliegen zijn en daar een auto in hebben kunnen traceren.’

Vervolgens kwamen de duikers van de brandweer naar het knooppunt Empel op de A59/A2. ‘Zij hebben positief geïdentificeerd dat het die KIA Picanto was. Dan zijn we verder onderzoek gaan doen en hebben we de twee lichamen uit de auto gehaald.’

Nu volgt een onderzoek naar hoe de auto in het water is beland. Wie gewoon voorbij de plaats van de vondst reed, had behalve het bandenspoor niets kunnen zien, aldus nog de woordvoerder. ‘De wagen is daar wellicht van de weg af geraakt en in het water beland. Het is dus normaal dat voorbijgangers die auto niet hebben kunnen zien.’

Al eerder gezocht

Opmerkelijk is dat de bandensporen die de agenten naar de auto leidden een dag eerder al gesignaleerd werden door minstens één burger. ‘Dinsdagavond om 20.46 uur heb ik de melding gemaakt dat ze daar moesten gaan kijken’, schrijft Peter Aaldering op Facebook, en bevestigt hij bij de Nederlandse krant AD. ‘Er stonden remsporen op de weg en in de berm.’

Bij de politie, die heel wat kritiek krijgt op sociale media, wordt bevestigd dat er honderden tips en meldingen zijn binnengekomen en dat één of meerdere over de plaats gingen waar de auto uiteindelijk gevonden werd. ‘We zijn bij Empel gaan kijken naar die sporen, maar hebben de auto toen niet gezien’, zegt de woordvoerder. Ze benadrukt wel dat de uiteindelijke vondst van de wagen ‘heel ver’ van de bandensporen gebeurde.

Aaldering pikt die uitleg niet. Volgens hem hebben de agenten zijn tip niet serieus genomen. ‘Ze zijn gewoon in de auto blijven zitten. Ik heb het vanaf het industrieterrein bekeken. Ze hebben daar nog geen twee minuten gestaan en zijn dan weer doorgereden’, zegt hij.