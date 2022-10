Open VLD sluit niet uit dat levensduur Doel 4 en Tihange 3 wordt verlengd

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert sluit niet uit dat de regering kernexploitant Engie via een wet verplicht om de levensduur van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelen al sinds het voorjaar met Engie over de verlenging van het openhouden van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Beide reactoren zouden in dat geval tot 2035 openblijven. Afgelopen zomer werd al een onderhandelingskader afgesproken, dat tegen eind dit jaar tot een akkoord moet leiden.

Maar als dat akkoord er niet komt, kan de regering Engie via een wet verplichten de reactoren open te houden, zei Egbert Lachaert tijdens een interview met het Franstalige nieuwsmedium LN24. ‘We kunnen dat doen. We hebben het al gedaan met andere reactoren. Engie is toen naar het Grondwettelijk Hof getrokken en heeft ongelijk gekregen’, zei Lachaert. Een akkoord draagt wel de voorkeur van de regering weg, klonk het ook. ‘Dat is beter, omdat we anders procedures krijgen die jarenlang kunnen duren. We hebben elkaar nodig.’

PS-voorzitter Paul Magnette riep de regering, waarvan zijn partij deel uitmaakt, begin deze week al op om de gesprekken met Engie stop te zetten. Minister Van der Straeten verklaarde woensdag in de Kamer dat een akkoord met de kernuitbater de voorkeursoptie blijft. ‘Een onderhandeling moet geen keiharde boksmatch zijn. Daarvoor is de inzet te hoog’, zei ze.

Volgens Lachaert heeft de regering bij de begrotingsopmaak van vorige week beslist om transmissienetbeheerder Elia en de federale energieregulator Creg te laten bestuderen hoe de bevoorradingszekerheid in België verzekerd kan worden tot 2030, en maakt ook bijkomende kernenergie deel uit van die oefening als er problemen zouden opduiken.

Volgens de liberale regeringspartijen en CD&V betekent dat dat naast Tihange 3 en Doel 4 nog andere kernreactoren langer open kunnen blijven dan gepland. ‘Als het er twee zijn, zijn het er twee, als het er vier zijn, zijn het er vier. Er zijn geen taboes’, zei Lachaert daarover.

Groen-Kamerfractieleider Wouter De Vriendt verklaarde daar vorige week in het parlement over dat de regering niet heeft beslist om het langer openhouden van andere kerncentrales te onderzoeken of daarover met Engie te onderhandelen, maar wel om de bevoorradingszekerheid constant te monitoren en gepast op te treden mocht er zich een probleem voordoen.