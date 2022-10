Wisselvallig weekeinde op komst

Donderdag start wisselend tot soms zwaarbewolkt en meestal droog. Later zijn er perioden van regen vanaf het zuidwesten. Dat meldt het KMI.

In de loop van de voormiddag volgen er opklaringen, afgewisseld met bewolkte periodes en buien. Deze zijn soms vergezeld van onweer.

In de loop van donderdagnamiddag wordt het droger en zonniger, maar de kans op een bui blijft bestaan. Het blijft zacht bij gelijkaardige maxima; tussen 15 graden op de Ardense toppen en een lokale 20 graden in het centrum van het land. De wind staat soms vrij krachtig aan zee. ‘s Nachts wisselen opklaringen en buien elkaar af.

Vrijdagochtend trekt een neerslagzone van zuidwest naar noordoost door het land. Daarachter wordt het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden, soms vergezeld van buien en lokaal is er kans op onweer. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden.

Zaterdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Aan zee is eventueel een bui mogelijk en ook in de Ardennen is er kans op wat motregen.

Zondag wordt het wisselend bewolkt en vrij zonnig, wel met veel hoge wolkenvelden. Tegen de avond neemt de bewolking toe vanuit het zuiden met kans op regen. De maxima schommelen rond 19 of 20 graden in het centrum van het land.