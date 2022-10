Om middernacht start staat van beleg in geannexeerde Oekraïense regio’s

De Russische president Vladimir Poetin heeft de krijgswet ingevoerd in de vier Oekraïense gebieden die Moskou illegaal heeft geannexeerd. De leiders van de bezette gebieden krijgen zo meer bevoegdheden.

De nieuwe wet, die ingaat wanneer het middernacht is in Moskou, doelt op de regio’s Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson. Het is nog onduidelijk wat de staat van beleg precies zal betekenen. Poetin bleef daarover erg vaag en wees erop dat de vier regio’s al in staat van beleg waren, maar dat nu conform de Russische wet zullen verderzetten. De wet zou meer macht aan de regio’s geven om noodsituaties de baas te kunnen. Mogelijk wordt reizen in de regio’s beperkt.

In de wettekst zorgt paragraaf drie voor ongerustheid. Hoewel die erg vaag geschreven is, lijkt die ruimte te bieden om de krijgswet ook buiten de geannexeerde gebieden, op Russisch grondgebied, te activeren.

Toekomst van Rusland

Tijdens een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad gaf de president verder de opdracht om een ‘speciale coördinatieraad’ op te richten. Die moet de ‘inspanningen’ in Oekraïne een boost geven. Een nieuwe reeks maatregelen moet ook de stabiliteit van de economie, industrie en productie verbeteren.

‘We moeten erg complexe, grootschalige opdrachten uitvoeren om de toekomst van Rusland te verzekeren, de toekomst van ons volk’, zei Poetin.

Kiev reageert bij monde van presidentieel adviseur Mikhailo Podoljak. Hij zegt dat de wet ‘helemaal niets verandert’ voor Oekraïne. Dat de krijgswet werd ingeroepen ziet hij als een ‘pseudo-legalisatie voor de plunderingen op Oekraïens grondgebied.’