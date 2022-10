Podcast | Tegen racisme in het voetbal helpen alleen nog duidelijke straffen

Racisme in de tribunes: het achtervolgt ons voetbal al jaren en het lijkt weer sterker aanwezig dan enkele jaren geleden. Campagnes lijken geen zin meer te hebben. Er wordt nu harder opgetreden. Wie zich bezondigt aan racisme en discriminatie mag het in een rechtbank komen uitleggen.





Geen softe campagnes tegen racisme meer, wel straffen: boetes, matchen achter gesloten deuren. Maar puntenverlies – neen, die straf krijgen onze clubs nog niet.

