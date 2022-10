De parlementaire onschendbaarheid van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi wordt opgeheven. Dat heeft het Vlaams Parlement woensdagavond beslist in een vergadering achter gesloten deuren. El Kaouakibi was onverwacht aanwezig op de zitting en nam zelf het woord.

Voor ze de zaal betrad, sprak Sihame El Kaouakibi kort voor de camera’s van Play4. Op de vraag of ze bewust deze dag gekozen had om te komen, antwoordde ze: ‘Bewust? Ik weet zelfs niet wat er gaat komen. Ik sta hier, maar ik sta hier wankel omwille van een isolement van twee jaar. Hier staan is niet evident. Ik heb daar veel ondersteuning voor nodig gehad. Je moet hier wel alleen wandelen. Het is niet dat ik hier met begeleiding, of met dokters, of met wat dan ook kan binnenwandelen.’

Gesloten deuren

De vergadering in het Vlaams Parlement werd woensdagavond rond 19.40 uur geschorst en ging achter gesloten deuren voort na een kort overleg tussen parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en de fractieleiders.

Eerst nam Karl Vanlouwe (N-VA) als lid van de commissie Vervolgingen het woord tijdens de besloten plenaire vergadering. Hij las het verslag voor van de commissie.

Volgens aanwezigen in de zaal heeft El Kaouakibi daarna een speech gehouden waarin ze het vermoeden van onschuld benadrukte en ze zelf vroeg om de opheffing van haar onschendbaarheid. Eerder deze week had ze al laten verstaan dat ze zich daar niet tegen zou verzetten. Zij zou woensdagavond ook hebben verklaard dat ze de voorbije maanden heel zwaar is aangepakt - ook haar omgeving - en dat het niet het opzet was om zich via Let’s Go Urban te verrijken.

Daarna stemde het Vlaams Parlement zoals verwacht unaniem voor de opheffing van de onschendbaarheid van El Kaouakibi. Dat betekent dat ze nu gerechtelijk vervolgd kan worden.

Een vergadering achter gesloten deuren gebeurt wel vaker bij delicate zaken als deze. Ook de commissie voor de Vervolgingen vergadert altijd achter gesloten deuren. Bovendien gaat het om een gerechtelijk dossier. Volgens een fractieleider is de beslissing om achter gesloten deuren te vergaderen met alle partijen genomen. ‘Het opheffen van onschendbaarheid is een aangelegenheid die sereniteit vraagt. Aangezien het geen tegensprekelijk debat is, weegt sereniteit op tegen openbaarheid.’

Gesjoemel

El Kaouakibi heeft zich al een hele tijd niet meer in het Vlaams Parlement vertoond. Al twee jaar dient ze een ziektebriefje van haar psychiater in. Maar ze is nog altijd verkozen en genoot dan ook die onschendbaarheid. Het parket-generaal van Antwerpen vroeg daarom aan de voorzitter van het Vlaams Parlement Liesbeth Homans (N-VA) om die op te heffen.

Het Antwerpse parket vervolgt Sihame El Kaouakibi (36) en haar (zaken)partner Erika Xuan Nguyen voor gesjoemel met subsidies van de stad Antwerpen. Het gaat om subsidiefraude, goed voor 269.000 euro. Maar vooraleer de gewezen liberale politica voor de rechter kan verschijnen, moet eerst nog haar politieke onschendbaarheid worden opgeheven. De commissie Vervolgingen van het Vlaams Parlement had maandag unaniem geadviseerd om dat te doen. Woensdagavond werd de knoop in het parlement doorgehakt: er wacht El Kaouakibi vervolging.