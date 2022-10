Britse binnenlandminister Suella Braverman stapt op

Voor de tweede keer in een korte tijd stapt een belangrijke minister op uit de regering van Liz Truss. Deze keer gaat het om de minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman. Kersvers minister Jeremy Hunt zou op haar vertrek hebben aangedrongen.

Verschillende Britse media melden het ontslag van Suella Braverman. Daarmee ziet Liz Truss een tweede vertrouwelinge uit haar kabinet vertrekken. The Guardian meldt dat Jemery Hunt, minister van Financiën sinds vrijdag, op haar vertrek aandrong. Dat zou betekenen dat de gematigde vleugel binnen de Conservatieve partij de macht vergroot. De regering Truss is vandaag 43 dagen jong.

In haar officiële ontslagbrief schrijft Braverman dat ze ‘een fout heeft gemaakt’. Ze zou vertrouwelijke informatie hebben gedeeld via haar privételefoon. Dat kan niet en daarvor neemt ze nu haar verantwoordelijkheid. Zijdelings zegt ze dat ze niet akkoord is met de richting die de regering uitgaat.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

Volgens Bloomberg heerst binnen de regering angst voor een leegloop aan ministers.

