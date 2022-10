Al een maand komen de inwoners van Iran in tientallen steden over het hele land op straat. Ze schreeuwen ‘vrouw, leven, vrijheid’ en ‘dood aan de dictator’. Hoewel de Iraniërs hun woede nu vooral uiten over de politieke en sociale repressie van het streng-islamitische regime, is de economische ellende in het land al decennialang een voedingsbodem voor onrust.