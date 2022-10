Aan de voet van het Altajgebergte leefde ruim vijftigduizend jaar geleden een hechte neanderthalerstam. In hun DNA konden een vader en zijn dochter worden geïdentificeerd. Het is het vroegste bekende ouder-kindpaar uit de menselijke prehistorie.

Zij was tussen de vijftien en twintig jaar oud tien ze stierf. Hoe oud hij is geworden, weten we niet, al moeten ze vele jaren hebben gescheeld. Want hij was haar vader, en laat dat zowat het enige persoonlijke ...