Storm vernoemd naar Armand Pien actief boven Portugal

Negentien jaar na zijn overlijden is er een storm vernoemd naar de bekende Belgische weerman Armand Pien. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. In België zullen we amper iets van storm Armand merken.

Sinds enkele jaren krijgen stormen een naam. En meteorologische instituten mogen die namen zelf voorstellen aan de hand van de letters van het alfabet. Het KMI stuurde onlangs de naam Armand in, verwijzend naar Armand Pien die 37?jaar lang het weer voorspelde op de toenmalige BRT.

‘We hadden het vorig jaar al eens geprobeerd, maar de letter A was toen al bezet’, vertelt KMI-weerman David Dehenauw. ’We hebben toen Jean-Louis Van Hamme doorgegeven, zo wat de Waalse tegenhanger van Armand Pien. Maar die naam is nooit gebruikt, want ze zijn toen niet aan de letter J geraakt’, zegt hij. ’Dit jaar stond ik als eerste om de letter A te reserveren en dat hebben andere landen aanvaard.’

De storm die momenteel ten westen van Portugal hangt, krijgt daarom de naam Armand. ‘Ze hebben daar code oranje voor afgekondigd boven de zeegebieden, maar aan land gaan we daar waarschijnlijk niet veel van merken. Die storm gaat verder richting het Verenigd Koninkrijk en daar zal men eerder spreken van buien. Ook wij zullen die buien opmerken, maar wind van storm Armand gaan we niet voelen. Pien zelf zou het misschien jammer gevonden hebben dat “zijn” storm niet tot hier komt.’

Welke namen het KMI in de toekomst zal voorstellen, is nog niet geweten. Volgens Dehenauw zullen dat naar alle waarschijnlijkheid opnieuw wetenschappers en weermannen of -vrouwen zijn.