Christophe Slagmuylder nieuwe ceo Bozar

Het Brussels kunstenhuis Bozar krijgt Christophe Slagmuylder als nieuwe directeur-generaal. Hij volgt Sophie Lauwers op.

Christophe Slagmuylder (55) is uit dertig ontvankelijke kandidaten uitverkoren om de leiding van het Brussels kunstenhuis Bozar op zich te nemen. Hij volgt daarmee Sophie Lauwers op, die op 29 mei van dit jaar overleed. Daarop heropende de raad van bestuur de selectieprocedure. Die koos unaniem voor Slagmuylder.

Met zijn aanstelling keert Slagmuylder terug naar België. Hij is een Brusselaar en studeerde er kunstgeschiedenis aan de ULB. Nadien verliep zijn parcours via de podiumkunsten en was hij verbonden aan diverse danscompagnies en Théâtre les Tanneurs. In 2002 werd hij assistent-directeur bij het Kunstenfestivaldesarts en vijf jaar later nam hij de directie over van Frie Leysen. Nadien ging hij de internationale tour op, eerst bij Theater der Welt en sinds 2019 bij de Wiener Festwochen.

Woelige periode

Bozar komt uit een woelige periode. De opvolging van Paul Dujardin, die drie mandaten uitdeed als ceo, verliep moeizaam. Een eerste aanwervingsprocedure liep vast en werd uiteindelijk overgedaan. Daarop werd in oktober 2021 Sophie Lauwers aangesteld. Het project dat Slagmuylder voorstelde, is dat van een multidisciplinaire ruimte die historisch erfgoed en hedendaagse creatie in perspectief plaatst. Hij wil met het programma van Bozar bijdragen tot een duurzame, inclusieve en egalitaire samenleving.