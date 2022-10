Terwijl Iraniërs haar aan de luchthaven hemelhoog prijzen, legt Elnaz Rekabi (33) interviews af met journalisten van de Iraanse staatstelevisie waarin ze zich afzet tegen de huidige protestbeweging.

‘Heldin Elnaz! Heldin Elnaz! Heldin Elnaz!’ Tientallen Iraniërs hebben zich vannacht aan de ingang van de luchthaven van Teheran verzameld voor de terugkeer van de Iraanse klimster Elnaz Rekabi. Zij keerde terug van het kampioenschap in Seoel, waar ze zonder hidjab de klimmuur besteeg. Haar actie werd bejubeld als een moedige daad. De dertiger maakt al jarenlang deel uit van het nationale klimteam. Dat ze publiekelijk de protestbeweging in Iran een hart onder de riem stak, maakte haar voor de Iraniërs tot ‘de heldin van het volk’. Maar haar aankomst heeft ook een bitterzoete nasmaak.

Nadat het filmpje viraal was gegaan waarin Rekabi met haar lange zwarte haren aan haar klimtocht begon, konden vrienden en familie Rekabi niet meer bereiken. Verschillende bronnen van BBC Persianen het regimekritische IranWire vreesden voor haar veiligheid. De vrouw gaf een teken van leven toen ze een Instagram-bericht plaatste waarin ze vertelde dat ze onderweg was naar Iran en dat ze haar hidjab ‘niet bewust’ had uitgedaan. ‘De sfeer was chaotisch. Ik werd plots opgeroepen om te klimmen. Door de slechte ­timing was ik mijn hidjab uit het oog verloren.’ Voor velen bleek uit het bericht dat Rekabi onder externe druk stond.

De klimster houdt dezelfde toon aan bij haar aankomst. Terwijl Iraniërs haar aan de luchthaven prijzen, legt Rekabi interviews af met journalisten van de Iraanse staatstelevisie waarin ze zich afzet tegen de protestbeweging. Op de vraag waarom de klimster haar hidjab niet aanhad, verwees Rekabi naar haar Instagram-bericht. ‘Daar heb ik alles uitgelegd.’ Rekabi herhaalt opnieuw dat ze door de omstandigheden niet anders kon dan zonder haar hoofddoek, ‘die ik verplicht ben om te dragen’, te klimmen.

‘Veilig in Iran’

Wanneer een andere journalist vraagt of de demonstranten ‘haar verhaal in hun voordeel hebben gebruikt’, antwoordt Rekabi affirmatief. ‘Er werd veel te snel gereageerd’, zegt ze. ‘Maar ik ben nu veilig in Iran.’ Dat ze de voorbije dagen onbereikbaar zou zijn geweest, ontkende Rekabi stellig. ‘Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die ik ongerust heb gemaakt. Ik ben zoals gepland teruggekeerd naar Iran. Tot nu is alles verlopen zoals afgesproken.’ Wat er exact met Rekabi is gebeurd of nog zal gebeuren, blijft onduidelijk.

In de opstand tegen het regime speelt de hidjab een centrale rol. De protestbeweging werd aangewakkerd door de dood van Mahsa Amini (22) in september. Ze stierf enkele dagen nadat ze hardhandig was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. Al weken komen Iraniërs – voor de eerste keer met de vrouwen voorop – de straat op om de decennialange onderdrukking aan de kaak te stellen. Wie nu als Iraanse vrouw geen hoofddoek draagt, keert zich niet alleen tegen de islamitische kledingvoorschriften, maar doet dat uit stilzwijgend verzet tegen het regime.

De Iraanse autoriteiten treden hard op om de protesten lam te leggen. Honderden Iraniërs –waaronder ook tieners en studenten – zijn gearresteerd. Omdat er weinig mensenrechtenorganisaties ter plekke zijn, is het onduidelijk tot hoeveel doden het politiegeweld heeft geleid. De laatste schattingen spreken van ruim 230 doden.