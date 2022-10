Politie vernietigt slaapplaats minderjarigen

Woensdagochtend ging de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene ter plekke aan de humanitaire hub om de kartonnen tenten waarin de minderjarigen slapen te verwijderen. Volgens de politie werd het tijdelijk kampement afgebroken en teruggegeven aan mensen ter plaatse. Volgens getuigenissen van mensen ter plekke werd het kamp vernietigd.

De politie verwijst door naar het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) voor een verklaring voor de actie. In een verklaring aan de krant De Morgen zegt zijn woordvoerster: ‘De burgemeester kon niet aanvaarden dat minderjarigen buiten moeten slapen. Toelaten dat ze daar ’s nachts in kartonnen tenten slapen, zou het signaal kunnen geven dat we het oké vinden dat minderjarigen buiten slapen.’

Nog geen alternatief

De burgemeester heeft nog geen alternatieve slaapplaats aan de asielaanvragers aangeboden. De tenten werden maandagavond voorzien door Samusocial om zeven van de 25 niet-begeleide minderjarigen die de nacht op straat moesten doorbrengen toch van enige beschutting te voorzien.