Acteur Noureddine Farihi, bekend als Mo uit ‘Thuis’, overleden

Acteur Noureddine Farihi (65), vooral bekend als Mo in Thuis, is overleden. Dat schrijft acteur Saïd Boumazoughe op Instagram en wordt door de VRT bevestigd.

Noureddine Farihi speelde vijftien jaar lang de rol van Mohammed ‘Mo’ Fawzi in de VRT-soap Thuis. In 2011 was hij voor het laatst te zien in de populaire soap. Hij had ook bijrollen in Danni Lowinski, Nachtwacht, Chaussée d’amour en de film Patser.

In Patser was Farihi samen met Saïd Boumazoughe te zien, die een bericht voor de overleden acteur deelt op Instagram. ‘Ik ga je missen mijn held, mijn pionier’, schrijft Boumazoughe.