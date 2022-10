Minister Kitir legt tijdelijk functie neer: ‘Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats’

Politica Meryame Kitir neemt een politieke pauze. Dat maakt ze zelf via sociale media bekend.

‘De afgelopen jaren waren enorm druk. Mijn job heeft me al veel voldoening gegeven. Van de liefde uit Limburg tot belangrijke dienstreizen. Maar het heeft ook veel van me gevraagd. En op een bepaald moment moet je ook aan jezelf denken. Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats. Op advies ga ik de komende tijd wat rust nemen. Ik ben omringd door capabele mensen die intussen het werk zullen verderzetten. Ik hoop dat jullie me die rust gunnen. We zien elkaar snel terug.’

‘Alle steun, collega’, reageerde Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Politiek vraagt veel van een mens. Kan ervan meespreken.’ Van Quickenborne moest onlangs ‘onderduiken’ nadat hij bedreigingen had gekregen, vermoedelijk vanuit de drugsmaffia.

Eerder deze maand maakte ook Hilde Crevits bekend dat ze zich enkele weken uit haar openbare functies terugtrekt.

Later meer.