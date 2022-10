Zoektocht naar vermiste Hebe en begeleider Sanne hervat

De Nederlandse politie zoekt vandaag ‘met man en macht’ voort naar de tienjarige Hebe Zwart en haar begeleidster Sanne (26). Vanochtend werd de zoektocht met honderd personen hervat.

Dinsdag werd al een aantal gebieden te voet uitgekamd. De plekken waar toen met auto’s is gezocht, worden vandaag opnieuw doorzocht. Dat meldt de NOS.

Er wordt ‘continu’ gekeken of de teams ook op andere locaties kunnen gaan zoeken. Ze nemen daarbij de tips mee die sinds het Amber Alert en de uitzending van Opsporing verzocht zijn binnengekomen, zegt een woordvoerder van de politie in het NOS Radio 1 Journaal. ‘Met de informatie die is binnengekomen, gaan we kijken wat het betekent en waar en op welke wijze moet worden gezocht.’

De tips bestaan er vooral uit ‘dat mensen massaal meedenken’, zegt de woordvoerder. ‘Het zijn tips in allerlei vormen, die moeten we allemaal nalopen. Het is heel veel informatie, maar die heeft niet opgeleverd waar we allemaal op hopen: dat we haar en haar begeleidster vinden.’

Hebe en haar begeleidster Sanne worden sinds maandag vermist. Het meisje was met haar begeleidster vertrokken van een dagbesteding in Raamsdonksveer. Hebe zou naar huis worden gebracht in Vught, maar daar is ze nooit aangekomen. De twee reden weg in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K en zouden voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.

De politie houdt rekening met alle scenario’s, ook met de mogelijkheid van een ongeluk. Gisteren was sprake van een wagen die in het water zou zijn teruggevonden, maar dat bleek later niet te kloppen.