Strijd om de titel van streamingkoning gaat verder: Netflix groeit weer (een beetje)

Netflix heeft 223 miljoen gebruikers en dat zijn er net iets meer dan drie maanden geleden. De negatieve trend lijkt dus gekeerd, enkele weken voor de lancering van een goedkopere abonnementsformule met reclame.

De beurs reageert uiterst enthousiast op de resultaten van streamingreus Netflix: een aandeel van het bedrijf is op slag zo’n 15% meer waard. En dat vanwege kwartaalresultaten die op het eerste gezicht eerder magertjes ogen: het bedrijf won er 2,41 miljoen abonnees bij in het afgelopen kwartaal, om uit te komen op 223 miljoen. Maar Netflix was zo voorzichtig geweest om de lat voor zichzelf dit keer extra laag te leggen: het bedrijf had zelf maar een groei van 1 miljoen abonnees voorspeld, na twee kwartalen waarin het aantal Netflix-kijkers lichtjes was gedaald.

Het grote verschil met april dit jaar, toen Netflix voor het eerst een gedaald aantal streaming-abonnees moest melden? Een aantal hits zoals het vierde seizoen van Stranger things, de film The gray man en recenter Monster: The Jeffrey Dahmer story, die Netflix weer het onderwerp van gesprek maakten. De groei werd vooral in Azië gerealiseerd, maar Noord-Amerika ging ook met 100.000 vooruit.

Ook financieel deed het bedrijf het daardoor iets beter dan verwacht, met 6% omzetgroei in vergelijking met dezelfde periode in 2021. En Netflix voorspelt voor de rest van ‘22 nog wat verdere groei: 4,5 miljoen extra abonnees. Op 1 november lanceert het bedrijf in twaalf landen (maar niet België) een goedkopere abonnementsformule met reclame, in Frankrijk zal dat 6 euro per maand kosten. Maar dat zou dit jaar nog geen grote impact hebben op het aantal abonnees, voorspelt Netflix. Het bedrijf hoopt op termijn wel abonnees bij te winnen met dat goedkopere alternatief.

De grote vraag is hoe rivaal Disney het intussen doet. Begin augustus verschenen berichten dat, als je de cijfers van drie grote Disney-streamingdiensten samentelde (Disney+, Hulu en ESPN+), het ‘Huis van de Muis’ in totaal 221 miljoen streamingabonnees had. Dat was toen net iets meer dan Netflix bij de vorige telling. Disney had de marktleider dus van de troon gestoten. Netflix klimt nu net iets hoger, maar vermoedelijk is Disney sindsdien ook nog gegroeid.