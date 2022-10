Scholencampus in Lommel ontruimd na bommelding, leerling opgepakt

Zo’n duizend leerlingen van scholencampus Wico in Lommel zijn woensdagmorgen geëvacueerd na een bomalarm. Een verdachte is opgepakt. Het gaat om een leerling van de school. Zijn motief is niet bekend. Explosievenhonden doorzoeken het schoolgebouw. De school blijft de rest van de dag gesloten.

De bommelding liep rond 7.30 uur binnen. ‘Stad Lommel en de school nemen deze melding ernstig en willen geen enkel risico nemen’, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). ‘De brandweer en politie werden gecontacteerd en zijn ter plaatse.’

De school werd volledig ontruimd. De leerlingen, een duizendtal, worden opgevangen in het sportpark De Soeverein in afwachting van verdere instructies van de veiligheidsdiensten. Ouders werden op de hoogte gebracht via Smartschool. De school blijft de rest van de dag gesloten.

‘Een explosievenhond is ingeschakeld om het schoolgebouw te doorzoeken. We willen er zeker van zijn dat alles veilig is wanneer het gebouw wordt vrijgegeven’, zegt korpschef Bart Voordeckers van Lommel. Onderzoek van de recherche heeft meteen tot resultaat geleid. ‘De verdachten werden opgepakt.’ Zo laat de school in een persmededeling weten. Het gerechtelijk onderzoek is in handen van het parket. Over het motief van de verdachten is nog niets bekend.