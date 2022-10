Oproep | Wat had je jezelf willen vertellen toen je destijds hoorde dat je kanker had?

Donderdag organiseert Kom op tegen Kanker voor de 23ste keer de Dag tegen Kanker. ‘Nog meer dan anders willen we kankerpatiënten en hun omgeving die dag tonen dat ze er niet alleen voor staan.’ Daarvoor hebben we uw hulp nodig: had of heeft u zelf te maken met kanker, of stond/staat u heel dicht bij iemand die het kreeg? Wat zou u, met wat u vandaag weet en met wat u vandaag aan ervaring hebt, tegen uzelf of tegen de persoon in kwestie willen vertellen? Uw inzicht/advies/woorden kunnen waardevol zijn om mensen die ermee te maken hebben te laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Mail het ons graag, liefst met vermelding van uw telefoonnummer, naar binnenland@standaard.be We nemen contact met u op voor we uw advies in het artikel opnemen.