‘Ik ben geen kuddedier’, en dus stond Jürgen helemaal alleen op een lege tribune in Charleroi

Een opvallend beeld dinsdagavond tijdens de match van Charleroi tegen KV Kortrijk. In de tribunes in Charleroi zat welgeteld één supporter van de bezoekende ploeg: Jürgen Vanbrabant (45). Hij legde een oproep van de supportersclubs om weg te blijven naast zich neer en supporterde vurig voor zijn club: ‘Nu heb ik amper nog stem.’

Voor de wedstrijd hadden de supportersclubs van Kortrijk laten weten dat ze de wedstrijd zouden boycotten, uit protest tegen het vroege aanvangsuur van de match. 18.30 uur is veel te vroeg om alles te regelen en met z’n allen de verre verplaatsing naar Charleroi te maken, vonden de supportersclubs, die daarom besloten maar helemaal weg te blijven.

Van die boycot had hij wel gehoord, Jürgen, maar hij deed er niet aan mee. ‘Ik woon in Gent’, vertelt Jürgen. ‘Naar Charleroi sporen is voor mij niet zo moeilijk. Ik ben geen kuddebeest. Ik wou de match zien en ik deed het gewoon. Ben ik fanatiek? Een fanatieke supporter, dat wel.’

Uitlaatklep

In het dagelijks leven is Jürgen een begenadigd visual artist. Hij gaat door het leven als Brantt(be). ‘Het voetbal kan je een uitlaatklep noemen. Meestal ga ik alleen. Erg vind ik dat niet, want ter plaatse maak ik mijn vrienden of ken ik mensen.’

De match van dinsdagavond vond Jürgen aanvankelijk niet zo geweldig: ‘De eerste helft was eerder saai. De tweede helft hebben de spelers van KV Kortrijk hun best gedaan. En ik ook, ik heb nu amper nog een stem.’ De wedstrijd eindigde op een 2-2-gelijkspel.

Jürgen spoorde na de match onmiddellijk terug naar Gent. Maar niet vooraleer hij z’n rode supportersshirt verhulde. ‘Ik trok een zwart T-shirt met lange mouwen aan. Dat leek me beter.’