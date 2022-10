Voorakkoord met vakbonden, nog onduidelijk of luchthaven Charleroi opent voor vertrekkende passagiers

Na twee dagen staking van het veiligheidspersoneel van Security Masters op de luchthaven van Charleroi, zijn de vakbondsvertegenwoordigers tot een voorakkoord gekomen met de luchthaven. Dat melden de vakbonden CGSLB, CSC en FGTB.

Het personeel van Security Masters legde het werk maandag neer omdat het ontevreden is over de beslissing van BSCA Security – een onderaannemer van de luchthaven – om de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één.

Uit overleg tussen vakbondsafgevaardigden, verantwoordelijken van Security Masters, en de bevoegde Waalse minister Adrien Dolimont is nu een voorakkoord gekomen. Daarin staat dat er voorlopig geen tweede beveiligingsbedrijf komt. Dat zou er pas komen in 2025, als het reizigersaantal blijft groeien.

De vakbondsafgevaardigden hebben het voorakkoord aanvaard, en zullen het nu voorleggen aan de vakbondsleden. Het is nog onduidelijk of dat betekent dat de luchthaven zal openen voor vertrekkende passagiers, vermoedelijk is het daarvoor wachten op de definitieve goedkeuring van het akkoord door het personeel van Security Masters.

Volgens Franstalige media zou de situatie donderdag weer normaal kunnen zijn.