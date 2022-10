Opnieuw droog en zonnig met tot 20 graden

Het wordt woensdag droog en zonnig met maxima van 15 tot 20 graden, bij een matige oosten- tot zuidoostenwind. Dat voorspelt het KMI.

Vooral in het zuiden en noordoosten van het land is er woensdag eerst plaatselijk ochtendgrijs dat soms traag optrekt. De maxima liggen tussen 15 à 16 graden in het noorden van het land en 19 of 20 graden in de provincie Henegouwen.

In de avond hangt er veel sluierbewolking. In de nacht dikt de bewolking verder aan vanuit het zuidwesten. Tegen het eind van de nacht kan er in het westen al wat regen vallen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Donderdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien die kunnen gepaard gaan met gedonder. In de namiddag is het wellicht tijdelijk droog en vrij zonnig, maar tegen de avond nadert er opnieuw een neerslagzone. Het wordt zacht met maxima van 13 graden in het Hoge Venen en 21 graden in het centrum van het land.

Vrijdag wordt het wisselvallig met opklaringen en buien, die lokaal onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Ardennen en 19 à 20 graden in Vlaanderen.

Zaterdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in Vlaanderen. Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag enkele buien vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden.