Opsteller omstreden dossier over Trump vrijgesproken van liegen tegen FBI

Een jury in de Amerikaanse staat Virginia heeft de Russische analist Igor Dantsjenko vrijgesproken van het liegen tegen de FBI.

Dat melden Amerikaanse media, waaronder The New York Times. Dantsjenko, die in de Verenigde Staten woont, speelde in 2016 een hoofdrol bij het opstellen van het spraakmakende Steele-dossier over banden tussen toenmalig Republikeins presidentskandidaat Donald Trump en Rusland.

Het Steele-dossier stond vol met geruchten die Trumps verkiezingscampagne moesten beschadigen, bijvoorbeeld dat hij door Rusland zou worden geholpen of beïnvloed. Zo werd gesuggereerd dat Moskou beschikte over videobeelden van Trump en prostituees in een hotel in Moskou. Dat werd nooit bewezen en dat geldt ook voor veel andere gevoelige beweringen uit het dossier, zo schrijft The New York Times.

Het dossier zou via een omweg zijn gefinancierd door de Democratische Partij, wier presidentskandidate Hillary Clinton het dat jaar opnam tegen Trump. Dantsjenko zou de FBI niet de waarheid hebben verteld over zijn contacten en bronnen, maar volgens de rechtbank is daar onvoldoende bewijs van. Daarom sprak het Dantsjenko dinsdag vrij.