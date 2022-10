Goffin knokt zich naar zege tegen Bailly, die Lotto Arena charmeert

David Goffin (ATP 58) heeft zich dinsdag na een beklijvende wedstrijd en bijwijlen episch gevecht tegen de jonge Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1185) geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van de European Open (hard/648.130 euro).

De Luikenaar versloeg op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena het 17-jarige aanstormende talent in drie sets: 7-6 (9/7), 5-7 en 6-4. De partij duurde 3 uur en 10 minuten.

Bailly, die op de juniorenranking op de tweede plaats van de wereld prijkt, maakte in Antwerpen als wildcard zijn debuut op de hoofdtabel en kreeg met Goffin meteen een landgenoot voorgeschoteld. De jonge Limburger haalde dit jaar op Roland Garros en de US Open de finale van het juniorentoernooi maar wilde tegen de 31-jarige Luikenaar, een van zijn tennisvoorbeelden, tonen dat hij ook al klaar is voor het echte werk.

De youngster startte complexloos en met lef, snoepte Goffin meteen de opslag af en liep uit tot 2-0. De tennisser uit Rocourt knokte zich terug tot 2-2 maar Bailly liep weer uit tot 4-2. Goffin kwam opnieuw op gelijke hoogte waarna de eerste set op een tiebreak uitdraaide, waarin Goffin na 1 uur en 20 minuten Bailly op de knieën kreeg.

Omgekeerd scenario in set 2, waarin Bailly terugvocht van een 0-2 achterstand. Uiteindelijk draaide het opnieuw uit op een nagelbijter. Ditmaal hield Bailly het hoofd koel om de sets op 1-1 te zetten.

Moegestreden

Ook in de beslissende derde set kreeg Goffin zijn jonge landgenoot maar moeilijk afgeschud en ging het tot 3-3 gelijkopgaand. Nadien brak de veer bij een moegestreden Bailly en stelde Goffin de eindzege veilig.

Goffin neemt het in de volgende ronde op tegen de 30-jarige Argentijn Diego Schwartzman (ATP 19), die als derde reekshoofd vrij was in de eerste ronde. Beide tennissers troffen elkaar al vijfmaal eerder, Goffin was vier keer de beste. Hun laatste onderlinge duel dateert wel al van 2018, toen de Luikenaar op de Laver Cup won.