Cercle pakt belangrijke zege op veld van Seraing en mag weer naar boven kijken in klassement

Cercle Brugge heeft dinsdagavond een uitstekende zaak gedaan in de onderste regionen van het klassement: 0-1 winst op het veld van Seraing. De wedstrijd werd in de absolute slotfase nog ontsierd door een relletje aan de dug-outs waarbij er nog twee rode kaarten vielen, maar De Vereniging hield de voorsprong vast.

Voor het eerst dit seizoen won Cercle twee keer op rij. Seraing kloppen (0-1) in een desolaat stadion vergde dinsdagavond al bij al weinig moeite. De degradatiestrijd is voorlopig dus geen item meer bij Cercle, Seraing is nog lang zo ver niet.

Omdat Jean Marcelin, Monaco betaalde ooit 10 miljoen voor hem, nog geen drie matchen per week kan spelen, mocht achterin de jonge Ravych, opgeleid bij Club Brugge, voor het eerst starten bij Cercle. De Brugse press kwam er niet direct uit op het kleine veld van Seraing dat opnieuw goed in blok stond. De eerste kans voor Denkey, vorige zaterdag tegen Eupen goed voor drie goals, ging voorlangs. Majecki had aan de overkant weinig moeite met de poging van Cachbach. Tot meer was Seraing niet in staat en ook achterin liet men steekjes vallen.

Die nonchalance brak zuur op. Somers herlanceerde een slecht weggewerkte bal tot bij de opgerukte centrale verdediger Popovic en doelman Galjé, een neefje van ex-Club Brugge keeper en coach Hans Galjé, had geen verhaal. Le Pairay lijkt die Popovic wel te liggen. Vorig seizoen scoorde hij er ook al onder Yves Vanderhaeghe nog, maar Cercle gaf de voorsprong toen nog helemaal weg. Dit Cercle staat echter verder dan toen en hoe sympathiek en moedig ze ook zijn, dit Seraing is en blijft het lelijke eendje van 1A en was ook op het veld tot weinig in staat. Jeunechamps voerde in de rust een dubbele wissel door maar ook die ingreep haalde weinig uit. Het bleef een matige en rommelige bedoening en soms ook potig.

Vechtpartij

Na dik een uur en nog twee wissels slaagde Seraing er toch in om de match wat in handen te nemen. Maar kansen? Nee, dat was net iets teveel gevraagd. Hoewel, de Luikse invallers probeerden nog wel maar Elisor drukte veel te zacht af. De partij ontsierde in de toegevoegde wel nog met een trieste vechtpartij voor de Brugse bank na een tackle van Vagner Dias. Hoe dan ook: voor het eerst dit seizoen pakt Cercle 6 op 6 en wie weet zijn ze weer vertrokken voor een reeks van 24 op 30 zoals vorig seizoen. Vrijdag komt alvast het momenteel explosieve Charleroi op bezoek. Niks lijkt onmogelijk.