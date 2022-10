Biden belooft herstel arbortusrechten als Democraten tussentijdse verkiezingen winnen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag beloofd dat hij zich sterk zal maken voor abortusrechten in het hele land als de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen van november de meerderheid in het Congres weten te behouden. Biden zei dat als het Congres een federale wet aanneemt die het recht op abortus garandeert, hij die in januari zal ondertekenen.

In een op abortus toegespitste toespraak in Washington verwees Biden naar een historische uitspraak van het Hooggerechtshof in juni dit jaar die het sinds 1973 geldende landelijke recht op abortus ongedaan maakte.

Een grote Democratische meerderheid in het Congres kan een wet aannemen die het voorheen in Roe vs. Wade vastgelegde recht op abortus herstelt. Hij riep dan ook op om meer Democraten te verkiezen, om de wet te laten stemmen.