Evenepoel en Kopecky winnen Flandrien-trofee

Het topseizoen van Remco Evenepoel is dinsdagavond bekroond met de Flandrien-trofee. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl won het voorbije seizoen onder meer het WK, de Vuelta en wielermonument Luik-Bastenaken-Luik.

‘Dit is een jaar dat ik nooit ga vergeten’, reageerde de winnaar. Voor Evenepoel werd 2022 ronduit een wonderjaar. De twee grote doelen waar hij naartoe werkte, wist hij af te vinken. Luik-Bastenaken-Luik betekende zijn eerste Monument, dat hij in de Vuelta ook zijn eerste grote ronde wist te winnen, was een onverhoopt succes en dat hij er ook nog eens het WK aan toevoegde, was buiten alle verwachtingen. Tussendoor won hij ook nog eens de Ronde van Valencia, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Noorwegen, Gullegem Koerse, het BK tijdrijden en de Clasica San Sebastian.

De 22-jarige Evene­poel troeft in de einduitslag Wout van Aert af, die de voorbije drie jaren de trofee won.

Bij de vrouwen werd topfavoriete Lotte Kopecky voor het derde jaar op rij verkozen tot Flandrienne. Kopecky won dit seizoen onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche en reeg ook op de baan de successen aan mekaar met twee wereldtitels en twee Europese titels.