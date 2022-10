Charleroi geeft 2-0 voorsprong uit handen tegen Kortrijk, wedstrijd 10 minuten stilgelegd na wangedrag supporters

Voor Charleroi leek er leek geen vuiltje aan de lucht bij het ingaan van de tweede helft, want Heymans en Ilaimaharitra hadden de thuisploeg verdiend op 2-0 gebracht. Maar in de tweede helft kregen ze nauwelijks nog een voet aan grond tegen KV Kortrijk. Tot woede van de supporters, die vuurpijlen bovenhaalden.

KV Kortrijk snoept Charleroi drie dure punten af. De thuisfans werden niet getrakteerd op een overwinning tegen KV Kortrijk na heel wat protest tijdens de wedstrijd gericht aan het adres van Mehdi Bayat. KVK zakte in de eerste helft door het ijs, maar herstelde de score diep in de wedstrijd via het hoofd van invaller Avenatti.

In het begin leek het alsof de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld werd. De KVK-fans stuurden hun kat naar een verplaatsing richting Mambourg uit onvrede naar de midweekwedstrijd en een deel van de Charleroi-supporters betraden pas in de twaalfde minuut het stadion. Het beleid van Mehdi Bayat, dat sinds 2012 begon bij Charleroi, was de aanleiding van hun protestactie. Tijdens de wedstrijd werd de sterke man van de zebra’s meerdere malen getrakteerd op spreekkoren.

Twee maal duur balverlies

De mannen van Edward Still werden getriggerd door de actie van hun thuisaanhang. Heymans en Mbenza zorgden tijdens het protest voor de eerste kansen van de wedstrijd, maar die konden doelman Ilic niet verontrusten. Toen de fans het stadion weer binnenkwamen, zagen ze Hosseinzadeh dé kans op de 1-0 missen. De Iranees vergat een misser van KV Kortrijk-verdediger Silva af te straffen. De Portugees verving een zieke Dessoleil, maar hij liet geen blijvende indruk na.

Rood-wit probeerde het evenwicht in de match te herstellen, maar tot kansen kwam het niet. Charleroi moeide zich opnieuw en scoorde via de voet van Heymans de 1-0. Verdiende voorsprong voor de Carolo’s nadat Lamkel Zé de bal slecht aannam. Even later weer balverlies op het Kortrijkse middenveld: 2-0. Ilaimaharitra profiteerde ervan en plaatste de bal in het hoekje ver buiten het bereik van Ilic.

Avenatti zorgt voor extase

Het leek a walk in the park te worden voor Charleroi. Zonder in de problemen te komen en met een comfortabele voorsprong de rust ingaan: het perfecte scenario voor een klinkende thuisoverwinning. Echter ging KV Kortrijk niet mee in dat verhaal. Het zette goed op in het begin van de tweede helft. Doelman Patron moest fel aan de bak op pogingen van Keita en D’Haene. Uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven op een schot van Gueye. De Senegalees werkte de bal van dichtbij tegen de touwen op voorzet van Lamkel Zé. Er werd opnieuw leven in de wedstrijd geblazen.

Het momentum leek weg te zijn voor KV Kortrijk, maar uit het niets trapte Mbayo op de paal en enkele minuten later knikte Avenatti de gelijkmaker op voorzet van D’Haene binnen. Dat was de druppel voor de thuisaanhang. Ze waren al de hele wedstrijd aan het protesteren en gooiden na de 2-2 pyrotechnisch materiaal op het veld. Scheidsrechter Brent Staessens kon niet anders dan beide ploegen naar binnen te sturen. De wedstrijd werd een tiental minuten later hervat, maar beide ploegen wisten niet meer te scoren. Ze schieten allebei niet veel op met een punt, maar voor KV Kortrijk zal dit aanvoelen als een overwinning.