Energiepremie voor gezinnen dreigt niet tijdig klaar te zijn

De wet die gezinnen een basispakket gas en elektriciteit tot 196 euro per maand toekent, dreigt niet tijdig goedgekeurd te worden in de Kamer.

Oppositiepartij N-VA heeft een tweede lezing gevraagd van de wet, waardoor die normaal gezien pas na de herfstvakantie kan plaatsvinden. Daardoor zou volgens het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) de timing in gevaar komen.

De bedoeling was om dat basispakket energie al in november te kunnen uitkeren, maar daarvoor moest de wet hoogdringend goedgekeurd worden. Dan pas kan het nodige geld aan de leveranciers worden overgemaakt, die dan de gezinnen moeten vergoeden. Door die krappe timing was het basispakket ook in een wetsvoorstel gegoten dat met urgentie werd ingediend, zodat er geen advies van de Raad van State nodig was.

Herfstvakantie

Een mogelijkheid zou zijn om de Kamer in de herfstvakantie bijeen te roepen om de wet alsnog goed te keuren. Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere ziet in het uitstel het bewijs dat de N-VA een bedreiging is voor de koopkracht van de burgers.

N-VA-Kamerlid Bert Wollants, die de tweede lezing vroeg, reageert laconiek. ‘In elke energiediscussie die lang genoeg duurt, geeft men mij ergens de schuld van’, zegt hij. ‘Ik heb liever zekerheid dat het goed zit dan dat burgers slachtoffer worden achteraf.’