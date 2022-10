‘Als je ziet wat er in een crèche gebeurt, hebben politici weinig reden om te klagen over hun job’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Rumble in the jungle

Na twee jaar van hard werk maakt de Congocommissie zich klaar voor de landing. Deze bijzondere commissie buigt zich over het koloniale verleden van België en denkt na over de manier waarop dat een plaats moet krijgen en hoe de betrokken landen (Congo, Rwanda, Burundi) een of andere tegemoetkoming moeten krijgen. Gisteren kreeg commissievoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) flink op zijn donder van de Vlaamse oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang. Die pikken het niet dat ze buiten de technische werkgroep worden gehouden die de conclusies voorbereidt. De Vriendt haalde zijn schouders op. Dan hadden ze zelf maar voorstellen moeten doen.

Satelliet Petra

Satelliet Petra, telkens als ik u zie, krijgt Vlaams Belang het op de zenuwen. De partij liet minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) de aanwezigheid van politici in entertainmentprogramma’s uitvlooien. In de eerste helft van 2022 voert federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) de lijst aan (vijf optredens), met Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) op de tweede plek (vier optredens). In percentages uitgedrukt haalt de N-VA het met 27,1 procent, op de voet gevolgd door CD&V met 25 procent en Open VLD met 22,9 procent. Groen met 12,5 procent en Vooruit met 10,4 procent moeten wat terrein prijsgeven. Vlaams Belang kreeg slechts een schamele passage in een Ketnet-programma, goed voor 2,1 procent.

Liefde en onschuld

Dag Allemaal zit nooit om een stunt verlegen. Deze week verleidde het familieblad Jeremie Vaneeckhout tot een passage in een kinderdagverblijf. Na een dagje tussen de pampers en de fruitpapjes had de covoorzitter van Groen zijn conclusie klaar. ‘Als je ziet wat hier gebeurt, hebben politici weinig reden om te klagen over hun job.’ Toch volgt er een maar. ‘In een crèche is er meer liefde en onschuld dan in het parlement.’

Rumble in the jungle (2)

De kans dat de commissie de conclusies unaniem zal goedkeuren, lijkt hierdoor klein. Maar ook binnen de Vivaldi-partijen wacht De Vriendt nog flink wat werk, zo bleek uit de vergadering. Aan Franstalige kant lopen PS en Ecolo voorop met pleidooien voor excuses en zelfs herstelbetalingen. Aan Vlaamse kant staat Open VLD op de rem. ‘De Belgen moeten vandaag niet betalen voor een verleden waarvan ze geen deel hebben uitgemaakt’, zei Goedele Liekens. Ook de MR zit op die lijn. Benoit Piedboeuf vindt dat de spijtbetuiging van koning Filip tijdens zijn jongste bezoek aan Congo kan volstaan.

Satelliet Petra (2)

De conclusie van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) klinkt helder. ‘Het is duidelijk dat de VRT een vooringenomen en eerder links-liberaal bastion blijft.’ Dat De Sutter zo vaak in amusementsprogramma’s opduikt, bewijst volgens de radicaal-rechtse partij een klimaat van ‘groenlinkse vooringenomenheid’ bij de openbare omroep. ‘Het is hierdoor dat deze partij zo boven haar niveau kan spelen. Amusementsprogramma’s moeten dienen om het volk te amuseren en niet om kiesuitslagen proberen te beïnvloeden.’ Vlaams Belang wil elke politicus uit entertainmentprogramma’s bannen. Ooit deed de N-VA met Frieda Brepoels – tegenwoordig voorzitter van de raad van bestuur – hetzelfde voorstel. Bart De Wever was toen nog een nobele onbekende.

Rumble in the jungle (3)

De discussie kristalliseert zich rond de mogelijke oprichting van een stichting. Voor PS-Kamerlid Christophe Lacroix moet die stichting onderzoek verrichten naar de verantwoordelijken voor de wandaden die in de voormalige kolonies zijn gepleegd. De ‘schuldigen’ (kerk, bedrijven, koningshuis, overheden) zullen vervolgens worden gevraagd om vrijwillig een bijdrage aan een herstelfonds te leveren. CD&V-Kamerlid Jan Briers klinkt voorzichtiger. Het idee van een fonds komt uit zijn koker. Maar hij vreest dat het vastleggen van verantwoordelijken niet eenvoudig wordt. Niet alleen moet daarvoor nog heel wat onderzoek gebeuren. Het koloniaal systeem was indertijd niet onwettig. Eerder ontkende hij dat CD&V zou instemmen met een storting, gedurende dertig jaar, van 100 miljoen euro per jaar.