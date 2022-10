Podcast | Kinderen slapen op straat: de asielcrisis ontspoort

Al maanden kampt ons land met een tekort aan opvangplaatsen voor de toestromende asielzoekers, maar nu is de situatie zó penibel geworden dat ook kinderen de nacht soms op straat moeten doorbrengen. Er worden wel maatregelen genomen, maar de winter komt eraan en de toestroom wordt er niet kleiner op.





Hoe komt het toch dat België er nog altijd niet in slaagt om een humaan opvangbeleid waar te maken? En gaat deze situatie ontsporen zoals in 2015 toen er een groot geïmproviseerd vluchtelingenkamp ontstond in hartje Brussel.

