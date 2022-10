Populair Gents café failliet na fraude met ‘zwart bier’

Het populaire café Het Spijker, vlak bij toeristische trekpleisters als de Graslei en de Korenmarkt, heeft de deuren gesloten. De zaak is failliet verklaard nadat een veroordeling voor het op grote schaal sjoemelen bij de aankoop van bier. Voor een ander café van dezelfde eigenaar dreigt hetzelfde lot.

Het faillissement van Het Spijker is begin oktober uitgesproken, maar het onderzoek naar de wanpraktijken in het café dateren al van 13 jaar geleden. Het café werd genoemd in de zaak van Creve Drinks. Die drankencentrale uit Waarschoot leverde jarenlang bier, frisdrank, koffie en andere dranken aan een duizendtal horeca-uitbaters, maar trof zelf een schikking.

De Bijzondere Belastinginspectie kwam op het spoor dat cafébazen en restaurantuitbaters voor een deel van de leveringen een factuur kregen en de rest in het zwart aankochten. Om dat te verbergen maakte de drankencentrale valse facturen op aan particulieren of vzw’s. De zaakvoerder van café Het Spijker ontdook zo ongeveer 100.000 euro aan BTW. Hij werd veroordeeld tot verschillende boetes die samen, inclusief interest, opliepen tot meer dan een miljoen euro.

Overnemers

Curator Linse De Leeuw bevestigt dat het faillissement op 4 oktober is uitgesproken. “De zaakvoerder heeft nog geprobeerd een regeling te treffen met de fiscus, maar die is blijkbaar niet ingegaan op dat voorstel. Er wordt nu gezocht naar iemand die het handelsfonds van café Het Spijker wil overnemen. Er hebben zich al een paar geïnteresseerden gemeld.”

Het Spijker, gevestigd in een gebouw van brouwerij Haacht, was sinds 2004 in handen van de failliet verklaarde zaakvoerder. Op dat moment was het gebouw nog in een erbarmelijke staat. Een bekend verhaal is dat van die duizenden duiven die op de bovenste verdieping van Het Spijker hun nest hadden. Maar de eigenaar maakte er een goed draaiende zaak van. De plek is vooral bekend als bruine kroeg met een populair terras.

Marimain

En dan is er nog het bekende café Marimain, tussen de Vooruit en de Minard. Dat zit niet in dezelfde vennootschap als Het Spijker, maar is wel eigendom van diezelfde zaakvoerder én er werd ook gesjoemeld bij de aankoop van dranken. Volgens curator De Leeuw heeft het failliet van Het Spijker geen gevolgen voor de Marimain, maar daarmee is de kous niet af. De procedure tegen dat café, dat gehuisvest is in een gebouw van brouwerij AB InBev, loopt nog. Volgens ingewijden dreigt hetzelfde lot.