Gsm legde Tihange 3 stil

De kernreactor Tihange 3, met een vermogen van meer dan 1 gigawatt een van de grootste van het land, viel begin deze maand onverwacht uit. De oorzaak blijkt een gsm te zijn.

Technische experts gingen op zoek naar de oorzaak en ontdekten een drukdaling in de stoomgenerator, maar hoe die was ontstaan, moest verder worden onderzocht. Pas gisteren werd de reactor opnieuw aan het net gekoppeld.

Intussen is duidelijk wat de oorzaak van de panne was, en die blijkt nogal banaal te zijn. In sommige delen van de centrale is het verboden een gsm te dragen/gebruiken. Een werknemer moet dat over het hoofd hebben gezien, waarop er een ‘elektromagnetische interferentie’ ontstond, zegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc).

Na aandringen van Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati bevestigt het Fanc nu dat het gaat over een gsm-signaal, dat een fout signaal naar een sensor heeft gestuurd, waardoor de reactor stilviel.