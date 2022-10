De Europese topdiplomaat Josep Borrell krijgt kritiek voor een speech waarin hij ‘het grootste deel van de wereld’ vergelijkt met een jungle.

De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Borrell van ‘racistische uitspraken’. ‘Ongepast en discriminerend’, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken van de emiraten. Het hoofd van de Europese delegatie in de VAE, Emil Paulsen, mag de ‘kwetsende uitspraken’ komen uitleggen.

Borrell vergeleek Europa met een tuin en de rest van de wereld met een jungle bij de inhuldiging van de European Diplomatic Academy in Brugge.

‘Europa is een tuin’, zei de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid vorige week in zijn speech. ‘We hebben een tuin gebouwd. Alles werkt. De rest van de wereld is niet echt een tuin. Het grootste deel is een jungle, en de jungle kan de tuin binnendringen.’

In plaats van muren te bouwen, moeten diplomaten de jungle intrekken, stelde Borrell. ‘De tuiniers moeten de tuin onderhouden, maar ze zullen de tuin niet beschermen door muren te bouwen. Een mooie, kleine tuin met hoge muren omringen om de jungle buiten te houden, gaat geen oplossing zijn. Omdat de jungle sterk kan groeien, en de muur nooit hoog genoeg zal zijn. De tuiniers moeten de jungle intrekken. Europeanen moeten meer betrokken zijn bij de rest van de wereld. Anders zal de rest van de wereld bij ons binnenvallen.’

Niet alleen de Verenigde Arabische Emiraten konden de speech niet smaken. Bob Rae, de Canadese ambassadeur bij de VN, spreekt van een ‘vreselijke analogie’. ‘Wie naar de geschiedenis en onze eigen ervaring kijkt, weet dat geen enkel deel van de wereld zonder geweld is.’

Borrell ontkende maandag op een persconferentie dat zijn boodschap racistisch of kolonialistisch is. Hij wou naar eigen zeggen het idee van ‘fort Europa’ verwerpen en studenten aanmoedigen om de wereld te verkennen.