En plots wisselen topatleten van trainer

Meerkampster Nafi Thiam, polsstokspringer Ben Broeders en 1.500m-loper Ismael Debjani: op enkele dagen veranderen drie Belgische topatleten van coach. Is er wat aan de hand?

Nafi Thiam en Roger Lespagnard, het leek een onafscheidelijk duo. Niet dus: Thiam heeft aan Lespagnard – toen die met een planning langskwam met het oog op de Olympische Spelen van Parijs – meegedeeld dat ze andere paden ging bewandelen. Veertien jaar hadden ze samengewerkt. Polsstokspringer Ben Broeders nam ook afscheid van zijn coach Steven Taeleman, na vijftien jaar zelfs.

En dan kwam daar gisteren nog Ismael Debjani bij. De Belgische recordhouder op de 1.500 meter kreeg al twee keer een negatief advies over zijn profcontract en dreigde dat kwijt te raken. Hij volgde het nadrukkelijke advies van de Franstalige atletiekvleugel om van coach te veranderen om zijn carrière te herlanceren.

Drie Belgische toppers die in enkele dagen tijd een trainerswissel doorvoeren. Is dat toeval? ‘Ik denk het wel’, zegt Rudi Diels, die naam maakte als coach van Kim Gevaert. Hij was ook de man achter het project van de 4x100 meter-vrouwenploeg, die in 2008 olympisch goud pakte na de diskwalificatie van Rusland. Nu is hij binnen de Vlaamse Atletiek Liga nog steeds de man die de spurtnummers en de hordelopers naar de top moet leiden.

Een druk atletiekjaar

‘Het gaat om bekende namen’, zegt Diels. ‘Dan schiet iedereen wakker. We moeten vooral bedenken dat het een druk atletiekjaar is geweest, met een Europees kampioenschap en een wereldkampioenschap. Het kan zijn dat dat tot spanningen heeft geleid en dat atleten denken: de Olympische Spelen van 2024 zijn niet meer zo veraf, in de aanloop ernaartoe moet het nu gebeuren als ik nog iets wil doen.’

‘Ik ken het dossier Thiam niet echt goed, maar ik kan me voorstellen dat ze denkt: ik ga gokken om tegen Parijs 2024 nog een surplus te bereiken. Misschien denkt ze ook: het is beter ergens anders dan thuis. Maar ik wil voorzichtig zijn met dit soort van uitspraken. Het is oktober, dus inderdaad een soort van rustperiode binnen de atletiek. Stilaan begint iedereen weer trainingsgroepen op te starten en dan zien we elkaar weer.’

‘Het is typisch’, zegt psycholoog Jef Brouwers. ‘Als je het gevoel hebt dat je niets meer bijleert, dan wordt de beslissing versterkt. Je merkt dat anderen dichterbij komen. Dat kan mentaal zijn, dat kan technisch zijn. Dergelijke beslissingen zijn het gevolg van een heel lang proces. Dit is geen beslissing die je snel neemt.’

Gevangen in ambitie

Ben Broeders wil gaan trainen met het fenomeen en wereldrecordhouder Mondo Duplantis. Vermoedelijk zal dat gebeuren met de trainingsschema’s die Duplantis gebruikt en door zijn coaches (lees: zijn ouders) worden opgesteld. Het verhaal doet denken aan discuswerper Jo Van Daele, die in een ver verleden ging trainen bij de Oost-Duitse wereldrecordhouder Jürgen Schult.

Polsstokspringer Ben Broeders neemt na 15 jaar afscheid van zijn coach Steven Taeleman. Foto: belga

‘Om in te gaan op het dossier-Broeders’, zegt Brouwers, ‘hij heeft dit jaar één grote wedstrijd gewonnen. Maar voor de rest heeft hij niet gepresteerd wat hij in zijn mars heeft. Hij sprong 5m85, maar laten we eerlijk zijn: dat was bij wijze van spreken in zijn achtertuin. Broeders heeft niet gepresteerd op de Spelen, niet op het EK, niet op het WK. En er worden prestaties verwacht die “evident” zijn. Dat is heel vermoeiend voor een atleet, dat zijn pijnlijke momenten. Kijk naar de Memorial Van Damme: Broeders geraakte niet over zijn aanvangshoogte van 5m41. Vergelijk het met de broers Borlée: die doen het altijd als het moet.’

‘Dat is geen wedstrijdstress, want die heeft iedereen, maar gewoon stress. Als het woord “moeten” erbij komt, lukt het niet meer. De omgeving is daarbij een belangrijke factor. Een goed gevoel moet altijd aanwezig zijn. Je brein mag nooit de opdracht “moeten” meekrijgen. Ben Broeders zat volgens mij gevangen in zijn eigen ambitie.’