Nu het financiële systeem de Britse crashtest overleefde, vragen marktspecialisten zich af in hoeverre een bredere ‘meltdown’ werd vermeden. Vooral buiten de bankensector blijven de besmettingsrisico’s (te) groot.

