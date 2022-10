Ondanks de torenhoge inflatie zal ook volgend jaar op maximaal 1.270 euro aan pensioensparen een belastingvermindering gelden. Even veel als de jaren voordien. Om te besparen indexeert Vivaldi de maximumbedragen van de belastingverminderingen niet.

Het principe is dat alle fiscale bedragen elk jaar op 1 januari worden geïndexeerd. Dat gaat dan over de maximumbedragen waarvoor bijvoorbeeld het pensioensparen, giften, levensverzekeringen of de kapitaalaflossingen ...