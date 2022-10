Bijna 400 ongevallen met steps op zes maanden tijd in Brussel

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er in Brussel 395 ongevallen met steps gebeurd. Dat heeft Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) gezegd in de commissie Mobiliteit van het Brusselse parlement.

Volgens Van den Brandt leidden 101 van die ongevallen tot een letsel bij de gebruiker, zonder dat daarbij anderen betrokken waren. Voor 41 ongevallen was er wel sprake van een letsel bij de ‘tegenpartij(en)’, meestal voetgangers en soms fietsers. Bij tien ongevallen met letsel waren twee steps betrokken.

Er was ook sprake van 243 ongevallen met letsel waarbij de stepgebruikers door derden ten val werden gebracht. In 196 van deze gevallen was de tegenpartij een auto. In de overige gevallen ging het om een bestelwagen, bromfiets, fiets of een voetganger.

Van de 373 gewonden raakten er 19 ernstig gewond. Het aandeel ernstige verwondingen in het totale aantal is niet veel groter dan bij andere vervoerswijzen.

Ten slotte waren er 27 ongevallen met meer dan één gebruiker op de step. Aangezien het sinds 1 juli verboden is om op de step een passagier te vervoeren, zou dat cijfer in de toekomst moeten dalen, aldus Van den Brandt.