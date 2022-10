Antwerps premetroverkeer ligt volledig stil door kabelbreuk

Na een kabelbreuk heeft De Lijn dinsdagmiddag uit veiligheidsoverwegingen alle premetrostations afgesloten. Alle ondergrondse tramlijnen in Antwerpen zijn verstoord, wat onder meer betekent dat er geen tramverkeer van of naar Linkeroever mogelijk is. De andere tramlijnen volgen een bovengronds traject. De hinder zal mogelijk nog enkele uren duren.

De kabelbreuk deed zich rond 11.50 uur voor in de ondergrondse driehoek Opera-Diamant-Astrid. ‘Uit voorzorg werden de premetrostations volledig afgesloten. Onze technische ploegen zijn ter plaatse om de schade zo snel mogelijk te herstellen’, zegt woordvoerder Marco Demerling van vervoermaatschappij De Lijn.

Toch is de verwachting dat de hinder mogelijk nog enkele uren zal aanhouden. Door de kabelbreuk is de dienstverlening van tramlijnen 2, 3, 5, 6, 9 en 15 ernstig verstoord. Waar mogelijk volgt de tram een bovengronds traject. Dat is niet mogelijk van en naar Linkeroever, waar de premetro onder de Schelde duikt. De Lijn laat weten dat reizigers terecht kunnen op buslijn 36. Er worden ook pendelbussen ingelegd.