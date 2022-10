Iraanse klimster spoorloos nadat ze zonder hidjab aan kampioenschap heeft deelgenomen

Vrienden van de Iraanse klimster Elnaz Rekabi slagen er niet in om hun vriendin te bereiken. Ze vrezen voor haar veiligheid nadat ze afgelopen zondag haar land zonder hidjab vertegenwoordigde op een kampioenschap.

‘We hebben geen idee waar ze is’, zeggen ongeruste vrienden van de atlete maandagavond aan de Britse openbare omroep BBC. De zender meldt ‘op basis van goede bronnen’ ook dat de telefoon en het paspoort van Rekabi in beslag zijn genomen. Iran Wire, een regimekritisch Iraans medium, meldt dat de klimster na haar wedstrijd naar de Iraanse ambassade werd gebracht. Van daaruit moest ze een dag vroeger naar huis vliegen ‘om te vermijden dat er protest zou zijn op de luchthaven bij haar aankomst’, schrijven ze. De ambassade ontkent dat.

Afgelopen zondag werd Rekabi nog vierde op het Aziatisch kampioenschap klimmen in het Zuid-Koreaanse Seoul. Daar vertegenwoordigde ze haar land zonder hoofddoek. Of dat een keuze was uit praktische overwegingen, dan wel dat de atlete zo haar steun betuigt aan de protestgolf in haar land, is onduidelijk. In een interview met Euronews in 2016 had ze nog gezegd dat de hoofddoek ‘een extra fysieke uitdaging’ was tijdens het klimmen. Toen vertelde ze ook dat ze vaak alleen moet trainen. Weinig vrouwen (mogen) sporten in haar land. Trainingen met mannelijke collega’s zijn verboden.

Teheran kampt al wekenlang met hevige protesten. Heel wat vrouwen werpen publiekelijk hun hoofddoek af en knippen hun haren af. Ze doen dat nadat de 22-jarige Masha Amini om het leven kwam in een politiecel. Zij werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet volgens de Iraanse wetgeving droeg.

Rekabi, hier in 2019 tijdens de kwalificaties voor de Olympische Spelen. Foto: Icon Sport