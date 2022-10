In Nederland is tienjarig meisje met beperking vermist, samen met haar begeleidster

In Nederland heeft de politie een opsporingsbericht, een zogeheten ‘amber alert’, verspreid voor het vermiste meisje Hebe (10). De politie vraagt de bevolking op die manier om mee uit te kijken naar het kind, dat dringend zorg nodig heeft: ‘amber alerts’ worden enkel verspreid als er sprake is van levensgevaar.

Het meisje zou maandagnamiddag door een begeleidster naar huis gebracht worden vanuit een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer nabij Tilburg, op zo’n dertig kilometer van de Belgische grens. Daar kwamen ze echter niet aan, schrijft de moeder van het meisje op Facebook. ‘Wij zijn in shock’, aldus de vrouw.

Hebe is gehandicapt, non-verbaal, en heeft zorg nodig, meldt de politie. Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas, en zwarte rok. Ze heeft een bijzondere motoriek, klinkt het verder: ze loopt wankel met de voeten naar buiten, en heeft scoliose – een aandoening waarbij de wervelkolom verdraait.

Hebe verdween samen met haar begeleidster in een zwarte Kia Picanto met nummerplaat PR425K. De begeleidster – wier identiteit niet wordt vermeld door de politie – is een 26-jarige vrouw met blond haar, blauwe ogen, en een slank postuur.

De politie zegt er alles aan te doen om de twee te vinden. ‘We laten het achterste van onze tong niet zien over alles wat we doen, maar we zullen er alles aan doen om hen thuis te krijgen’, klinkt het bij een woordvoerder. Zo worden de mogelijke routes van het duo tussen Raamsdonkveer en de ouderlijke woning van het meisje in Vught, nabij ’s-Hertogenbosch, onderzocht.