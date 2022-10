Twee landen zeggen af voor Songfestival

Montenegro en Noord-Macedonië zullen dit jaar niet deelnemen aan het Songfestival. Het wordt te duur.

Door de inval in Oekraïne is Rusland niet welkom op het Songfestival 2023 in Liverpool. De andere deelnemende landen is daarom een hoger inschrijvingsgeld gevraagd. Voor Montenegro en Noord-Macedonië is dat de kost te veel: ze hebben zich teruggetrokken. De deelnemers dragen normaal ongeveer 5,75 miljoen euro van de kosten, het organiserende land 9 à 19 miljoen, naargelang van de ambitie van de productie. Of er nog landen afhaken, weten we deze week, als organisator EBU de lijst bekendmaakt.