‘De druk van de regenboogtrui? Evenepoel heeft dat net graag’

Mocht de Flandrien in zijn periode bestaan hebben, er zou ten huize Merckx geen vierkante centimeter meer vrij zijn op de schouw. Ruim een halve eeuw geleden deed Eddy Merckx (77) als laatste Belg wat Remco Evenepoel (22) dit jaar deed: winst in een Monument, een grote ronde én het WK in één en hetzelfde jaar. Samen met zoon Axel (50) blikt hij vooruit naar de uitverkiezing van de Flandrien vanavond. En daar kan er maar één man op het podium staan, weten Merckx & Merckx. ‘Evenepoel weet zo goed wat hij wil. Hij kent waarschijnlijk de namen van zijn kinderen al.’