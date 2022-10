Liz Truss biedt excuses aan: ‘We gingen te ver en te snel’

De Britse premier Liz Truss denkt niet aan terugtreden, maar biedt wel haar excuses aan voor de omstreden belastinghervorming die ze wilde invoerde met de ontslagen minister van Financiën Kwasi Kwarteng.

De positie van Truss is erg wankel nadat Jeremy Hunt, die vrijdag werd aangesteld als nieuwe minister van Financiën, haar boude belastingplannen sneller dan verwacht in de prullenmand had gegooid. Maar zelf de handdoek in de ring gooien, daar denkt Truss niet aan.

‘Ik blijf omdat ik ben gekozen om voor dit land te presteren’, zei ze maandagavond in een interview met de BBC. ‘Ik wilde handelen om mensen te helpen met hun energierekeningen en het probleem van hoge belastingen aanpakken. Maar we gingen te ver en te snel’, zei Truss over haar gewraakte plannen.

Ze erkende dat ze fouten heeft gemaakt, maar zei ook die te hebben hersteld. Over de onvrede in haar partij, die in de peilingen is gekelderd, zei Truss dat ‘we ons eenvoudigweg niet kunnen veroorloven om onze tijd te besteden met over de Conservatieve Partij praten, in plaats van over wat we moeten leveren.’