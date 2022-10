Ook vandaag hinder verwacht op luchthaven van Charleroi, TUI Fly leidt vluchten om via Brussel

Door de staking van het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Charleroi zal TUI fly haar drie lijnvluchten die vandaag waren gepland naar Oujda, Palma de Mallorca, en Rabat omleiden naar de luchthaven van Brussel. De vakbonden kondigen aan dat er dinsdag wellicht opnieuw hinder zal zijn.

De luchthaven van Charleroi ondervond maandag zware hinder door stakingsacties van het veiligheidspersoneel. In de voormiddag blokkeerden stakers de ingang van de luchthaven. De politie kwam tussenbeide om de toegang tot het luchthavengebouw te garanderen. Er waren vervolgens forse vertragingen en wachtrijen omdat er te weinig veiligheidspersoneel aanwezig was. Het personeel van het bedrijf Protec­tion Unit, dat gewoonlijk voor andere veiligheidstaken wordt ingezet, probeerde de taken van veiligheidsbedrijf Security Master over te nemen, maar beschikte niet over voldoende personeel om de toestroom van passagiers op te vangen. Vanaf 16 uur werd de luchthaven gesloten voor vertrekkende passagiers.

De vakbonden protesteren tegen een plan van de directie om in de toekomst de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het personeel van Security Master vreest dat hierdoor de loons- en ­arbeidsvoorwaarden afgezwakt zullen worden. Wegens gebrek aan reactie van de directie van BSCA Security heeft het personeel besloten om de acties voort te zetten. De vakbonden hebben ook besloten om rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde regionale minister, Adrien Dolimont.

Drie vluchten omgeleid

Door de staking van het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Charleroi zal TUI fly haar drie lijnvluchten die voor dinsdag waren gepland naar Oujda, Palma de Mallorca, en Rabat omleiden naar de luchthaven van Brussel. De betrokken passagiers worden per sms gecontacteerd. TUI fly vraagt hen om op de oorspronkelijk geplande tijd rechtstreeks naar de luchthaven van Brussel te gaan. Er zijn geen vervangbussen van Charleroi naar Brussel voorzien. De retourvluchten naar België landen zoals gepland op de luchthaven van Charleroi.