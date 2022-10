Opnieuw minder dan 3.000 bevestigde gevallen per dag

Van 8 tot 14 oktober werden elke dag gemiddeld 2.748 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er 13 procent minder tegenover de voorgaande zeven dagen, zo blijkt dinsdagochtend uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het cijfer duikt zo opnieuw onder de grens van 3.000 bevestigde besmettingen per dag.

In diezelfde periode was sprake van gemiddeld 9,4 overlijdens per dag, een stijging met 32 procent tegenover de week ervoor. Dat brengt het aantal personen overleden na een besmetting met het coronavirus op 32.810 sinds de uitbraak van de pandemie in ons land.

Tussen 11 en 17 oktober was er sprake van gemiddeld 107,4 ziekenhuisopnames per dag, een daling met 4 procent. Momenteel liggen 1.521 coronapatiënten (-2 pct) in het ziekenhuis, van wie 77 op intensieve zorg (+7 pct).

Het reproductiegetal, gemeten op basis van de hospitalisaties, komt intussen uit op 0,98. Omdat het cijfer kleiner is dan 1, neemt de epidemie momenteel in kracht af. Van de uitgevoerde testen leverde 23,4 procent een positief resultaat op voor corona.