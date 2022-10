Thibaut Courtois verkozen tot beste doelman, hoofdprijs voor ploegmaat Karim Benzema

Thibaut Courtois (30) is maandagavond tijdens de 66e editie van de uitreiking van de Ballon d’Or in het Théâtre du Châtelet in Parijs verkozen tot winnaar van de Yashin-trofee, de onderscheiding voor de beste doelman. Karim Benzema is de winnaar van de Ballon d’Or 2022. Hij krijgt de trofee uit de handen van zijn ex-coach Zinédine Zidane.

Karim Benzema (34) heeft maandagavond zijn eerste Gouden Bal mogen ontvangen in het Théâtre du Châtelet in Parijs tijdens de 66e editie van de uitreiking van de Ballon d’Or, de bekroning van voetbalmagazine France Football voor de beste voetballer ter wereld.

Met Benzema was er slechts één topfavoriet om de Gouden Bal te winnen. KB9 was vorig seizoen bij Real Madrid goed voor een totaal van 44 doelpunten en 15 assists, waarmee de Franse international de Koninklijke in Spanje naar de landstitel en in Europa naar de eindzege in de Champions League loodste.

Met De Bruyne eindigt voor het eerst een Belg in de top drie. Paul Van Himst, in 1965, en Wilfried Van Moer, in 1980, strandden op de vierde stek.

De doelman van Real Madrid Thibaut Courtois was afgelopen seizoen de uitblinker in de finale van de Champions League. De nummer 1 van de Rode Duivels hield met een onwaarschijnlijke reeks reddingen de nul op het bord tegen Liverpool, waardoor de Koninklijke aan een doelpunt van Vinicius voldoende had om voor de veertiende keer de beker met de grote oren naar de Spaanse hoofdstad te brengen. Met Real kroonde Courtois zich tevens tot landskampioen. Afgelopen seizoen liet hij 22 clean sheets optekenen in 52 wedstrijden.

Vorig jaar moest Courtois de Yashin-trofee aan Gianluigi Donnarumma laten. De Italiaan haalde deze keer de shortlist niet. Courtois is de eerste Belg op de erelijst van de prijs die sinds 2019 wordt toegekend.

De Spaanse Alexia Putellas (28) heeft maandag de vierde editie van de Gouden Bal voor vrouwen gewonnen. Ze sleept zo voor de tweede opeenvolgende keer de prestigieuze prijs in de wacht.De speelster van FC Barcelona haalde het voor Beth Mead (Arsenal), die zich met Engeland tot Europees kampioen kroonde en uitgeroepen werd tot beste speelster van het EK. De Australische Sam Kerr (Chelsea) werd derde.