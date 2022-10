Zelden is een Brits premier pijnlijker ten onder gegaan dan Liz Truss. Haar nieuwe minister van Financiën gooide haar minibegroting bijna integraal in de vuil­nis­bak en de dringende vragen van het Lagerhuis liet ze beantwoorden door haar fractieleider.

‘Iemand Liz nog gezien?’ Het leedvermaak droop maandagnamiddag van de website van The Daily Mail, in normale tijden een groot verdediger van de Tories. Bij The Spectator, ook een bastion van het conservatieve ...