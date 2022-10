Antwerp zet Radja Nainggolan voor onbepaalde duur uit de A-kern

Radja Nainggolan behoort niet langer tot de A-kern van Antwerp. De middenvelder wordt voor onbepaalde tijd naar de B-kern verbannen. Dat heeft Antwerp maandagavond gecommuniceerd.

‘RAFC heeft vandaag een gesprek gehad met Radja Nainggolan over zijn algemeen functioneren en over hoe bepaalde gedragingen afstralen op de club en de spelersgroep’, schrijft Antwerp in een mededeling op de clubwebsite. ‘De club heeft beslist om Radja voor onbepaalde tijd uit de A-kern te zetten. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over wat onze club wel en niet van haar speler verwacht. Speler noch club zullen hierover verder commentaar geven.’

Nainggolan kwam afgelopen week tweemaal in het oog van de storm terecht. Vorige week werd hij opgepakt door de politie omdat hij rondreed zonder geldig rijbewijs. Dat was ook niet de eerste keer. Zondag werd hij betrapt op het roken van een e-sigaret in het stadion in de aanloop van de wedstrijd tegen Standard, amper een uur voor de aftrap.

‘De focus verhuist opnieuw naar het sportieve en naar de twee belangrijke thuismatchen, later deze week, tegen KV Oostende en KRC Genk’, sluit Antwerp de korte mededeling op de clubwebsite af.